Зеленский объяснил, почему увольняет послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свои кадровые решения в отношении украинских послов.

Об этом шла речь в ходе его вечернего обращения 9 июля.

По его словам, украинские послы в Германии, Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии были уволены сегодня с целью обычной ротации.