Зеленский объяснил, почему увольняет послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свои кадровые решения в отношении украинских послов.
Об этом шла речь в ходе его вечернего обращения 9 июля.
По его словам, украинские послы в Германии, Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии были уволены сегодня с целью обычной ротации.
- Подписал сегодня указы об увольнении некоторых послов Украины. Это вопрос ротации – обычная часть дипломатической практики. В Чехию, Германию, Венгрию, Норвегию и Индию будут назначены новые представители Украины. Кандидатуры готовятся по линии Министерства иностранных дел, – сказал глава государства.