«Здесь никогда не будет общипанной российской «курицы»: Подоляк прокомментировал планы оккупантов на новый «герб Харьковской области»

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на планы российских оккупантов, которые представили «герб Харьковской области», который планируют использовать на временно оккупированных территориях. В качестве основы захватчики взяли герб Харькова и просто разместили за ним двухглавого орла.

«У вас скучные лица, вам никто денег не даст», - ответил бы классик, увидев оккупационную версию «герба» Харькова», - написал он.

Подоляк заявил, что в москве ничего не знают о жителях Харькова, если «думают, что здесь можно кого-нибудь сломать».

«У Украины есть только один герб - трезубец. Здесь никогда не будет общипанной российской «курицы», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российские власти кроме Донбасса и Юга Украины хотят аннексировать еще и Харьковскую область. В частности, российское оккупационное правительство в Харьковской области обнародовало новый флаг для оккупационного режима с изображением российского императорского двуглавого орла и символов из харьковского герба XVIII ст.