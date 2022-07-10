ЕС планирует построить бункер за 8 миллионов евро, чтобы проводить там секретные переговоры

Страны-члены ЕС решили построить бункер, чтобы их не прослушивали российские или другие шпионы. В закрытом помещении смогут разместиться около 100 человек, а именно до 34 руководителей и 34 протоколистов, а также протокольный, технический и обслуживающий персонал.

Об этом сообщает EUobserver.

В бункере не будет Интернета, но он будет оснащен внутренней технологией конференц-связи с большим экраном и микрофонами, подключенными к одинаково безопасным кабинам для 30 переводчиков. И зал заседаний, и кабины будут помещены в сертифицированный НАТО изоляционный каркас, чтобы «уменьшить риск эксплуатации компрометирующих излучений».

Участники секретных переговоров должны оставить свои гаджеты в звуконепроницаемых шкафчиках вне бункера.

Согласно плану проекта, помещения планируют построить к 2024 году в комплексе Совета ЕС в Брюсселе, где уже проходят саммиты. Однако точное местоположение еще не определено.

Как пишет издание, такое решение было принято на фоне российского вторжения в Украину и разоблачения ряда агентов путина по Европе. В частности, вспоминают, что недавно Бельгия выслала двух российских шпионов, специализировавшихся на перехвате сигналов.