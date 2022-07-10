Иран запустил новые технологии, позволяющие разработать ядерное оружие

Власти Ирана подтвердили информацию Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ) о запуске центрифуг нового поколения для обогащения урана.

Об этом сообщает «Бабель».

Официальный представитель Агентства атомной энергии Ирана Бехруз Кемальвенди подтвердил эту информацию в эфире иранского государственного телевидения. По его словам, Иран сообщил МАГАТЭ о закачке газа в новую цепь центрифуг IR6 в Фордо для ускорения обогащения урана.

Кемальвенди также добавил, что с новой системой центрифуг удалось добиться обогащения урана до 20%, о чем Иран также отчитывался МАГАТЭ. Ранее агентство опубликовало отчет, в котором сообщалось о запуске в Иране новых центрифуг для обогащения урана до более высокого уровня.

Содержание изотопа урана-235 в изотопе урана-238 на уровне до 20% называют низкообогащенным и используют (начиная с концентрации 2-5%) в энергетических реакторах. Тот же изотоп с содержанием от 20% называют высокообогащенным или «оружейным», поскольку он может использоваться в термоядерном оружии в качестве оболочки заряда.

Иран и пять постоянных членов Совбеза ООН в 2015 году подписали соглашение, которое ставит под контроль ядерную деятельность Ирана в обмен на отмену санкций.