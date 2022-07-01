Лиз Трасс заявила о выдвижении на должность премьера Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс решила баллотироваться на должность лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщает Sky News .

Она объявила, что баллотируется на должность лидера партии тори – это делает ее 10-м официально объявленным кандидатом.

«Я буду бороться на выборах как консерватор и буду править как консерватор. Выдвигаю свою кандидатуру, потому что я могу вести людей за собой, выполняю обещания и принимаю непростые решения», – написала она в своей колонке для издания The Telegraph .

Политик пообещала начать снижать налоги в стране с первого дня премьерства. В частности, она заявила, что намерена сократить корпоративный налог, а также отменить повышение взносов в систему национального страхования.