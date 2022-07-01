Ахметов из-за закона об олигархах и войны отказался от своих телеканалов и СМИ

Ринат Ахметов заявил, что принял вынужденное решение о выходе своей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. Это он объясняет законом об олигархах.

Об этом говорится на сайте SCM.

Лицензии СМИ из медиахолдинга Ахметова передадут государству, что будет с телеканалами и изданиями – не уточняется.

«На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ».

«Такое решение продиктовано вступлением в силу закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием… олигархов». Как крупнейший частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом. Короткий шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиаактивов, и российская военная агрессия против Украины не дают возможности компании SCM продать медиабизнес на рыночных условиях», - заявил Ахметов.

Медиахолдинг Ахметова состоит из 10 эфирных и спутниковых телевизионных каналов (Украина, Украина 24, Футбол), интернет-ресурсов, печатных СМИ и современной производственной медийной экосистемы. Общий объем инвестиций, вложенных в этот медиахолдинг, превысил 1,5 млрд долларов США. В нем работают 4 тысячи журналистов и других сотрудников.

В законе об олигархах говорится, что олигархом будет считаться физическое лицо, которое одновременно отвечает, по меньшей мере, трем признакам: участвует в политической жизни, оказывает значительное влияние на СМИ, является конечным бенефициарным собственником монополиста, владеет состоянием более 1 миллиона прожиточных минимумов (около 25 миллионов гривен – ПН). Ранее Петр Порошенко передал свои телеканалы холдингу «Вільні медіа»: формальными владельцами телеканалов стали его нардепы и подчиненные журналисты.