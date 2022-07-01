Президент Украины назначил нового главу Черновицкой ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Запаранюка главой Черновицкой облгосадминистрации вместо Сергея Осачука.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Во время встречи Зеленский высказал убеждение, что знание региона и его специфики поможет Руслану Запаранюку успешно реализовать поставленные перед ним задачи.

«В условиях военного положения из-за полномасштабного вторжения россии приоритетом для государства является слаженная работа таможни, не препятствующая движению гуманитарных грузов, обустройство пунктов пропуска на государственной границе, предоставление социальных услуг временно перемещенным лицам, которые были вынуждены выехать из регионов Украины, где ведутся бои», – говорится в сообщении.

Напомним, что Сергей Осачук проработал главой Черновицкой ОГА 2,5 года, с ноября 2019 года.

Справка:

Руслану Запаранюку 48 лет, он родом из Черновицкой области. В 1997 году окончил Черновицкий государственный университет им. Ю. Федьковича (специальность «физик, преподаватель»), в 2003 году – Черновицкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета (специальность «экономист по учету и аудиту»).

Работал на разных должностях в финансовом секторе Черновицкой области. С июля 2014 года по настоящее время – начальник филиала Черновицкого областного управления АО «Государственный сберегательный банк Украины».