Иск Украины против рф в Международном суде ООН поддержали более 40 стран

Более 40 стран мира, в том числе Великобритания, Германия, Франция, Италия, США, Япония, Австралия, а также власти Евросоюза, поддержали иск Украины против россии в Международном суде ООН.

Об этом свидетельствует совместное заявление, опубликованное на сайте Еврокомиссии.

«Мы заявляем о нашей поддержке заявления Украины о возбуждении дела против российской федерации в Международном суде в соответствии с Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, целью которого является установить, что россия не имеет законных оснований для совершения военных действий в Украине на основании необоснованных обвинений в геноциде», - говорится в заявлении.

Страны снова призвали россию немедленно прекратить войну против Украины, как того требует постановление суда от 16 марта 2022 года. Также страны отметили важность этого судебного процесса.

В совместном заявлении отмечается, что если россия не выполнит решение суда от 16 марта, это будет считаться еще одним нарушением международного права.

«Мы еще раз подчеркиваем, что россия должна отвечать за свои действия. В связи с этим мы считаем, что нарушение россией международного права влечет ее международную ответственность, и ущерб, который понесла Украина в результате нарушений россией международного права, требует полного и срочного возмещения со стороны рф», - говорится в заявлении.

Страны призвали международное сообщество изучить все возможности по оказанию помощи Украине в рассмотрении иска в Международном суде ООН.