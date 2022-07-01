США пока не ввели в действие ленд-лиз, Украине помогают по другим программам

В Белом доме прокомментировали, как планируют использовать программу ленд-лиза для Украины.

Об этом пишет «Голос Америки».

- Сейчас мы ставим в приоритет помощь безопасности для Украины, за которую им позже не нужно будет возвращать средства, - ответил чиновник Белого дома.

Он добавил, что программа ленд-лиза предусматривает возврат средств за полученную технику, в то время как другие программы, по которым США поставляют помощь Украине, например USAI (Инициатива содействия безопасности в Украине) и программа президентских полномочий, не предусматривают возврата средств.

Последние поставки американского вооружения в Украину проходят по этим программам. Администрация президента США использует для них средства, которые выделил Конгресс Соединенных Штатов. Речь идет о пакете на сумму в 40 миллиардов долларов, более половины из которого заложены на военную помощь и сопутствующие расходы. Эти средства нужно потратить до конца фискального года в США, приходящегося на конец сентября.

Координатор Совета по нацбезопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби добавил, что администрация все еще рассматривает полномочия, предоставляемые программой ленд-лиза.

– Мы благодарны Конгрессу за этот законодательный акт. Он был принят на двухпартийной основе, и это четко указывает на то, насколько члены Конгресса ценят поддержку, оказанную Украине, и хотят убедиться, что мы можем и дальше это делать, - сказал Джон Кирби. - Только в прошлую пятницу президент Байден подписал выделение еще 400 миллионов долларов военной помощи Украине по программе президентских полномочий. У нас уже много полномочий, и мы их используем.

Закон о ленд-лизе, среди прочего, расширяет полномочия президента США в соглашениях по поставке военной помощи Украине. Фактически позволяет отдавать в долг или в лизинг военное оборудование по упрощенным процедурам экспортного контроля. Он позволяет Белому дому предоставлять Украине оружие, технику, боеприпасы и продукцию двойного назначения по ускоренной процедуре, то есть не дожидаясь специального выделения средств для этого Конгрессом США.