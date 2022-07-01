Премьер Эстонии Каллас объявила об отставке

Премьер-министр Эстонии и глава Партии реформ Кая Каллас официально проинформировала правительство о решении уйти в отставку по собственной инициативе.

Об этом сообщает ERR.

Вместе с премьер-министром в отставку уйдет все правительство.

Каллас предложила спикеру Рийгикогу созвать 15 июля внеочередное заседание, на котором она сделает политическое заявление и представит новое коалиционное соглашение с партиями Isamaa и Социал-демократами.

«Наше правительство пришло к руководству страной в очень сложное время (…) Несмотря на трудные времена, мы сделали много добрых и великих дел, которыми укрепили эстонское государство и поддержали наш народ. Во время пандемии мы сохранили общество открытым и допускали детей в школу, мы помогли людям справиться с высокими ценами на энергоносители, мы вложили миллиард евро в укрепление обороноспособности Эстонии, мы достигли усиления восточного крыла НАТО, и мы были одним из самых больших сторонников Украины. Мы также совершили слияние флотов пограничной охраны и сил обороны, о котором только и говорили десятилетиями. Я благодарна министрам, с которыми мы полтора года руководили страной. Эстония была в надежных руках», - подчеркнула Каллас.