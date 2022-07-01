Литва согласилась выполнять принципы ЕК по транзиту в Калининград

Литва будет выполнять опубликованные Еврокомиссией принципы транзита грузов в Калининград.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, пишет Delfi .

«Литва, литовские учреждения приветствуют не сами директивы, а положения директив, в которых четко указано, что возвращение к ситуации, которая существовала 16 июня, когда все товары можно было перевозить транзитом через территорию ЕС в Калининград и из Калининграда. И об этом нужно очень четко говорить, когда речь идет о товарах двойного назначения, товарах военного назначения, технологиях, но и о других товарах», - отметила Шимоните.

По ее словам, транзит некоторых товаров, подпадающих под санкции, в соответствии с правилами ЕК потребует еще большего контроля.

«Для того чтобы убедиться, что эти товары действительно предназначены для нужд Калининградской области. Способы такого контроля еще должны быть подтверждены и установлены литовскими учреждениями, пока они не будут установлены, пока будет применяться тот же порядок, который действует сегодня», - сказала премьер-министр Литвы.

Напомним, после того, как 10 июля вступил в силу запрет на транзит новых видов российских товаров в Калининград, Литва за первые сутки не пропустила 34 грузовика.

С воскресенья после окончания переходного периода пятого пакета санкций ЕС против России через Литву запрещается перевозить цемент, спирт, дерево, стекло, алюминий, изделия из бумаги, гипс и другие товары российского происхождения. Ранее Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область из санкций ЕС.

Однако, 13 июля Европейская комиссия смягчила санкции против России и разрешила перевозку некоторых товаров в Калининград железнодорожным транспортом.