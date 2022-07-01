В Латвии решили демонтировать 69 памятников, прославляющих советский и нацистский режимы

Кабинет министров Латвии поддержал снос 69 объектов - памятников, памятных знаков и мемориалов, прославляющих советский и нацистский режимы.

Об этом сообщает Delfi.

В Латвии 23 июня вступил в силу закон «О запрете экспонирования и демонтаже объектов, прославляющих советские и нацистские режимы, на территории Латвийской Республики».

Этот закон, в частности, оговаривает срок и организацию процедуры сноса памятника в парке Победы в Риге. Также закон делегировал Кабинету министров составление списка других подобных объектов на территории страны, подлежащих сносу.

В конце июня Управление национальным культурным наследием, Латвийский союз художников и Латвийский музей оккупации приняли решение, что снести нужно 69 объектов. Эти объекты расположены во всех исторических краях Латвии, на территории 23 самоуправлений. Большинство мемориалов расположены на краях и редко посещаются.

Закон не разрешает демонтаж мемориальных объектов, размещенных на местах захоронения павших солдат.