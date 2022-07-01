Премьер-министр Италии Драги подал в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги 14 июля объявил об отставке после того, как популистская партия "Движение 5 звезд" отказалась участвовать в правительственной коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

За несколько часов до отставки Драги Сенат Италии не смог объявить вотум недоверия правительству, причем «Движение 5 звезд» не участвовало в голосовании. После этого премьер встретился с президентом Серджо Матареллой для обсуждения своего будущего. Драги заявил, что «пакт доверия, лежавший в основе правительства, потерпел неудачу».

- В последние дни я со своей стороны прилагал все усилия, чтобы продолжать совместное движение, пытаясь удовлетворить требования политических сил. Как стало очевидно из сегодняшнего обсуждения в парламенте, этого не было достаточно, – отметил он.

Как сообщалось, коалиционное правительство Драги оказалось на грани распада после того, как «Движение 5 звезд» отказалось голосовать за важный указ о финансовой помощи тысячам семей и компаний.

Популистская партия, одержавшая победу на всеобщих выборах 2018 года, сейчас переживает не лучшие времена: ее рейтинг существенно просел, а ее руководство расколото из-за войны в Украине. Так, в июне из «Движения 5 звезд» вышел министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в знак протеста против решения партии не поддержать резолюцию о помощи Украине.