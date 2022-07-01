В США думают дать деньги на обучение украинских пилотов управлять истребителями F-15 и F-16

В Конрессе США предлагают выделить 100 миллионов долларов на обучение украинских пилотов на американских истребителях, в частности F-15 и F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наTwitter журналиста «Голоса Америки» Остапа Ярыша.

«Палата представителей приняла законопроект об оборонной политике на сумму 840 миллиардов долларов. Среди одобренных поправок было положение о выделении 100 миллионов долларов на обучение военных пилотов Украины на американских самолетах (в частности, F-15 и F-16)» , – сообщил Ярыш со ссылкой на документ.

Справка: F-16 – это многофункциональный легкий военный реактивный самолет, являющийся самым массовым истребителем четвертого поколения. Он пользуется успехом на международном рынке и находится на вооружении 25 стран, что делает его наиболее распространенным боевым самолетом в мире. Стоимость одной единицы F-16 (1975 год) составляет 4,5 миллиона долларов. При этом модернизированный F-16D Block 52 стоит на рынке около 34 миллионов долларов.