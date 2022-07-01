Переименование театра, поддержка бизнеса, здравоохранение: Глава Николаевского облсовета о результатах сессии

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

«В условиях ежедневных ракетных обстрелов была проведена сессия Николаевского областного совета. 7 важных вопросов – все приняты единодушно! Ничего общего со страной-террористом! Учитывая позицию трудового коллектива, убрали из названия нашего театра слово русский. Сегодня, после всего, что оккупанты творят на нашей земле, после убийств детей слово «русский» = «ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ». Это уже признает все мировое общество! Поэтому с сегодняшнего дня наш театр этого слова в своем названии не имеет. Поддержали наш бизнес в эти сверхсложные времена – освободили его от платы за аренду коммунального имущества на территории Баштанского, Вознесенского и Николаевского районов (включая г. Николаев). Приняли ряд важных решений в сфере здравоохранения региона, что поможет нашим медучреждениям повысить уровень помощи гражданам и стать более мобильными в принятии управленческих решений. Благодарю каждого депутата Николаевского областного совета за слаженную работу!», - написала Замазеева.