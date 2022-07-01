«Я впервые радуюсь загруженности наших дорог»: Ким рассказал, как проходит сбор урожая на Николаевщине

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что впервые радуется загружнености дорог, поскольку по ним едут фуры с зерном.

Об этом он сообщил в ходе брифинга Медиацентра.

Он отметил, что сбор урожая идет, грузовики едут на запад Украины, где зерно можно будет вывезти заграницу и реализовать.

— Сбор урожая идет полным ходом. Война все меняет – я впервые в жизни радуюсь загруженности наших дорог, потому что сейчас фурами забиты дороги, вывозится урожай в сторону западных границ, чтоб можно было реализовать и вывезти, - сказал Ким.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в области уже начались местами конфликты из-за урожая зерновых. Он призвал стороны решать конфликты мирно.