рогозин больше не возглавляет «роскосмос»: его могут перевести в ап путина курировать «лднр»

президент россии владимир путин освободил дмитрия рогозина от должности генерального директора госкорпорации «роскосмос». Главой госкорпорации стал юрий борисов, сегодня снятый с должности вице-премьера.

Указы опубликованы на сайте кремля.

По данным издания «Медуза», дмитрий рогозин может перейти в администрацию президента (АП). Издание со ссылкой на источники и знакомого рогозина сообщало, что он будет курировать «днр и «лнр». Источники говорили, что он также может быть одним из кандидатов на пост главы АП.

дмитрия рогозина назначили на пост главы «роскосмоса» в 2018 году. До этого с 2011 по 2018 год он был вице-премьером. После его отставки его пост вице-премьера занял юрий борисов.