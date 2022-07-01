Резников уверен, что Украина получит западные самолеты, но не обязательно F-16

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников убежден, что ВСУ получат западные самолеты, но это будет постепенно.

Об этом сообщает BBC.

– Я все время мечтал и общался с партнерами: «Дайте противокорабельные комплексы». – «Алексей, это невозможно». Все, «Гарпуны» сейчас отлично воюют. «Дайте MLRS» – «Алексей, вам будут помогать искать (только) «Смерчи», «Грады» и «Ураганы». А сейчас – имеем первые MLRS, имеем HIMARS.

– Есть две вещи, за которые я еще борюсь, – это современные танки и самолеты. Пока мы не пробили этот момент. Но я убежден, что нам и это удастся. Для меня сегодня ответ «это невозможно» означает, что это возможно только в будущем. И будут самолеты. Вопросы какие. Если кто-то думает, что самолеты F-16 – это решение, то они глубоко ошибаются. Наши аэродромы не готовы к F-16, там есть нюансы. Поэтому, возможно, нам нужны другие самолеты. Не только F-16 хороши. Есть другие самолеты современного эталона. Например, Gripen шведского производства, – говорит Резников.