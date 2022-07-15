Арбитражный спортивный суд подтвердил отстранение россии от международных футбольных соревнований

Международный арбитражный спортивный суд (CAS) отклонил апелляцию российского футбольного союза в ФИФА и УЕФА об отстранении сборной России от международных турниров.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Также CAS отклонил апелляции ЦСКА, Динамо, Зенита и Сочи на решения УЕФА об отстранении российских футбольных клубов от еврокубков.

Ранее УЕФА из-за полномасштабного вторжения России в Украину исключил российские клубы из еврокубков, а сборную России лишили права сыграть в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022 в Катаре. Кроме того, УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022, а также квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

Отметим, что состоявшийся в конце марта конгресс ФИФА не стал рассматривать вопрос исключения россии из организации.