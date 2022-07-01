Языковой омбудсмен Креминь четыре месяца искал нарушителей на ТВ и в соцсетях и пытался упрекнуть Зеленского за английский язык

Языковой омбудсмен Тарас Креминь в своем отчете заявил, что использование Президентом Украины Владимиром Зеленским английского языка могло якобы ограничить права граждан Украины, не владеющих другими языками, кроме украинского.

Об этом сообщается на сайте уполномоченного по защите государственного языка.

Креминь заявил, что в условиях военного положения отдельные чиновники продолжают нарушать закон о государственном языке. Использование негосударственного языка в телевизионных эфирах, социальных сетях и Telegram-каналах зафиксировано в деятельности 8 начальников военных администраций и 15 должностных лиц органов местного самоуправления. Мониторинг телеканалов и соцсетей проводился секретариатом языкового омбудсмена с 1 марта по 30 июня.

- Использование должностными лицами негосударственного языка, особенно в условиях войны - это нарушение прав граждан Украины… И хотя сейчас нами фиксируется значительно меньше случаев использования негосударственного языка в эфирах телевизионных каналов, чем, скажем, в марте и апреле этого года, отдельные должностные лица продолжают нарушать языковой закон. Уже с 16 июля такие действия могут иметь последствия в виде административных взысканий – предупреждения и штрафов, – сказал Креминь.

Случаи использования негосударственного языка зафиксированы в выступлениях Президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном и актером и режиссером Шоном Пенном. В отчете Креминя говорится, что Зеленский мог использовать негосударственный язык, однако «размещение такого информационного контента на официальных информационных ресурсах без перевода на государственный язык ограничивает право граждан Украины на получение информации на государственном языке».

Также замечания высказали главе Николаевской ОВА Виталию Киму, использовавшему негосударственный язык в эфире телемарафона. В отчете Креминя утверждается, что обращения к жителям Николаевской области, сообщения о воздушной тревоге на официальных Telegram-канале и Facebook-странице Кима осуществляется на русском языке. Отметим, что сейчас это не соответствует действительности – социальные сети Ким ведет на украинском языке.

После выхода отчета Креминь заявил, что информация о том, что языковой омбудсмен будет вручать штрафы первым лицам государства, не соответствует действительности.

– Все спекуляции, что уполномоченный будет вручать штрафы первым лицам государства, не соответствуют действительности. Я с уважением отношусь к Президенту Украины, я считаю, что он выполняет чрезвычайную историческую миссию, он общается со всем миром, он является гарантом украинской Конституции и он будет однозначно принимать парад победы украинских войск в городе Киеве, - сказал Креминь, пишет «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что использовать негосударственный язык во время встреч и общения с иностранными гостями не запрещено, но если это ретранслируется через официальные средства телекоммуникации, то должен быть перевод на украинский язык.

Напомним, что в 2021 году за 9 месяцев работы как уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь получил 792 тысячи гривен зарплаты.