Президент Азербайджана обвинил рф и Армению в игнорировании договоренностей по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию и Армению в нарушении договоренностей, прописанных в декларации от 10 ноября 2020 года о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает «Бабель».

Алиев заявил, что представители министерства обороны России обещали обеспечить вывод армянских военных из Карабаха до июня этого года, но этого до сих пор не произошло. Армению он обвинил в затягивании вывода войск.

- Армения как страна, проигравшая войну и подписавшая акт капитуляции, которым является декларация от 10 ноября 2020 года, взяла на себя определенные обязательства. Эти обязательства четко и ясно указаны в документе. Одним из них является выведение армянских вооруженных сил из Карабаха. Но до сих пор этот вопрос не нашел своего решения […]. Несколько месяцев назад, когда должностное лицо высокого уровня минобороны России находилось в Азербайджане, он обещал нашему министерству обороны, что армянские военные до июня выйдут из Карабаха. Сегодня уже середина июля, но этот вопрос не нашел своего решения, – сказал Алиев.

Президент Азербайджана требует от Армении четкого ответа, а от России обещанных действий.