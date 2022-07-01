Республиканцы опасаются, что позиция Спартц может навредить отношениям США и Украины

Среди республиканцев в Палате представителей Конгресса США нарастает опасения, что позиция конгрессвумен Виктории Спартц по отношению к украинской власти может навредить американо-украинским отношениям в худший возможный момент — и что ее используют силы, стремящиеся ослабить Западный альянс.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Politico .

Ястребы Республиканской партии по вопросам национальной безопасности также обеспокоены тем, что протрамповское крыло их партии, где уже существует сопротивление поддержке Украины, укажет на комментарии Спартц как оправдание.

Они озабочены тем, что публичный разрыв Спартц с Зеленским — и ее обвинения в коррупции по его ближайшим помощникам — могут предвещать будущие трещины в поддержке Украины США, особенно с приближением промежуточных выборов.

- Ее наивность наносит вред нашим собственным людям, - сказал депутат от Республиканской партии, являющийся членом Комитета по иностранным делам Палаты представителей и которому разрешили остаться анонимным, чтобы откровенно поговорить о коллеге.

Республиканец предупредил, что комментарии Спартца могут «навредить» военным усилиям.

По просьбе прокомментировать замечания Спартц один высокопоставленный республиканец Палаты представителей, по той же причине оставшийся анонимным, ответил прямо: «Что за чертовщина».

Третий республиканец в Палате представителей сказал, что Спартц имеет репутацию человека, который пробивается на брифинги и встречи комитетов, в которые он не входит, например, панель из иностранных дел, где несколько членов пытались обсудить его комментарии в закрытом режиме.

Отмечается, что вмешалась даже администрация Байдена — еще один признак растущего беспокойства, что комментарии Спартц могут помешать сплоченности западной коалиции в защите Киева. Помощник комитета по иностранным делам на условиях анонимности сказал, что разведывательное сообщество США планирует поговорить со Спартц о ее заявлениях в секретной обстановке.

- Я не разделяю ее критики, - сказал сенатор Линдси Грэм, работавший со Спартц над законодательством, связанным с Украиной. — Я думаю, что правительство Зеленского и украинский народ проявили себя достойно. В интересах нашей национальной безопасности поддерживать украинский народ и его избранное руководство.

Напомним, ранее Спартц обнародовала список претензий к главе Офиса Президента Андрею Ермаку. А также обратилась с письмом президенту США Джо Байдену о необходимости проверить, есть ли у Ермака так называемые «российские связи».

На что в Офисе Президента Украины сообщили, что не получали никаких писем или обращений со стороны члена Спартц.