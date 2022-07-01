кремль запретил компаниям Болгарии и Чехии обслуживать вертолеты российской разработки из-за помощи Украине

россия приостанавливает действие разрешений двум болгарским и одной чешской компаниям на ремонт и техническое обслуживание вертолетов российской разработки в ответ на ремонт техники из Украины.

Об этом сообщает АР.

Министр обороны Болгарии Драгомир Заков заявил, что это решение кремля на обороноспособность страны серьезно не повлияет. При этом, по его словам, Болгария продолжит ремонтировать украинскую технику.

«То, что произошло с газом, теперь произошло с лицензиями на вертолеты», - сказал Заков, имея в виду более раннюю приостановку поставок российского газа в Болгарию после того, как она отказалась платить в рублях.

Ранее сообщалось, что Болгария будет ремонтировать украинскую военную технику, но оружием не поделится.