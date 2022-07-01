Комиссия по отбору главы САП назначила заседание: Ее глава опасается, что не будет кворума

На сайте Офиса генерального прокурора Украины опубликовано объявление, что 19 июля запланировано заседание конкурсной комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Однако есть опасения, что для проведения заседания не буду кворума.

Об этом в комментарии Общественному сообщила глава комиссии по отбору руководителя САП Екатерина Коваль.

«Объявление было дано раньше времени. На сегодняшний день нет кворума. Есть четыре представителя от Верховной рады, два представителя от Совета прокуроров, которые согласились принять в нем участие. С некоторыми членами конкурсной комиссии на сегодняшний день нет связи. Заседание на сегодняшний день не отменено. Мы надеемся, что будет подтвержден кворум. Кроме того, мы ожидаем, что 18 июля апелляционный суд отменяет решение окружного административного суда Киева и у нас будет решение суда. 19 июля мы пока планируем заседание. Как только будет кворум, мы его проведем», – сказала Коваль.

Кто именно из членов комиссии не выходит на связь, она не уточнила.

По словам Коваль, иностранные члены комиссии подтвердили, что готовы участвовать в заседании 20 и 21 июля, некоторые представители Рады предлагают провести заседание 21 июля.

Накануне этого председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что информацию о заседании комиссии опубликовали вечером 15 июля, а днем деактивировали. Сейчас объявление активно. Заседание планируется на 10.00 вторника.