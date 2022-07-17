В Бразилии офицер полиции убил восемь человек, в том числе свою жену, мать, брата и своих детей

В ночь на 15 июля в бразильском штате Парана офицер военной полиции совершил убийства восьми человек, в том числе шестерых ближайших родственников, после чего покончил с собой.

Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщило в пятницу издание O Tempo .

По версии военной полиции Параны, 37-летний Фабиано Хуниор Гарсия совершил преступление из-за расставания с женой и накопившихся долгов.

По имеющимся данным, сначала полицейский убил в городе Толеду свою 28-летнюю жену и 12-летнюю дочь, затем отправился в дом 78-летней матери, зарезал ее, также застрелил 50-летнего брата.

После этого он направился в город Сеу-Азул (примерно в 50 км от Толеда) и там убил своих детей, которым было четыре года и девять лет, а выйдя на улицу, застрелил прохожих молодых людей, которым было 17 и 19 лет. После этого Гарсия покончил с собой.

В военной полиции Параны подчеркнули, что у стрелка не было «истории, указывающей на психические расстройства», и он был «прекрасным офицером » с 12-летним стажем.

Издание пишет, что Гарсия после убийства жены направил сообщение о происходящем родственникам и друзьям, писал, что не может жить без жены Кассиэлы. Застрелился он, вернувшись в дом в Толеду, когда полиция попыталась его задержать, отмечает O Tempo.