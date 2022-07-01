ВСУ ликвидировали подполковника-предателя

ВСУ «денацифицировали» предателя Николая Вацика, воевавшего на стороне российских захватчиков с 2014 года.

Об этом сообщает в Telegram Анатолий Штефан (Штирлиц).

Николай Вацик родился во Львове, проходил службу в МЧС (ныне ГСЧС), а позже – в МВД. В 2014 году перешел на службу в оккупационные войска, где даже получил звание подполковника. Позже стал начальником центра специального назначения сил оперативного реагирования (ЦСН СОР) в так называемом МВД ЛНР. Но даже высокие должности и звания не помогли коллаборанту и предателю.