В Испании в течение трех дней из-за аномальной жары умерло 84 человека: Температура превышала 45 градусов

В Испании с 10 по 12 июля жертвами аномально высокой температуры воздуха стали 84 человека.

Об этом со ссылкой на Институт здоровья Карлоса III, расположенный в структуре Минздрава Испании, сообщило 15 июля издание El Mundo.

10 июля из-за аномальной жары умерло 15 человек, 11 июля зафиксировали 28 смертей, а 12-го – 41 смерть. По данным Минздрава, на пике температура поднималась до 45 градусов и выше.

Снижение температуры воздуха в Испании прогнозировали на 15 июля, но речь идет не о всей территории страны. В частности, Балеарские острова и дальше будут в зоне высоких температур. Издание пишет, что охватившая Испанию волна тепла – уже вторая с начала лета.