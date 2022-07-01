Иногда информационное оружие может сделать больше, чем обычное, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев выработать своеобразный эмоциональный суверенитет, чтобы не подыгрывать информационной игре против Украины, потому что иногда информационное оружие может сделать больше, чем оружие обычное.

Об этом Зеленский сказал во время своего обращения к нации.

«Никогда в прошлом столько, как сейчас, не зависело от способности украинцев быть очень осторожными и осмотрительными в информационном поле. Нам нужен и своеобразный эмоциональный суверенитет, чтобы не зависеть от того, что враг постоянно запускает против нас, не подыгрывать информационной игре против Украины. Иногда информационное оружие может сделать больше, чем оружие обычное», - сказал он во время своего обращения.

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