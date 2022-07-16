Посол Украины в США Маркарова заявила, что украинская сторона предоставляет полную отчетность по оружию

Украина делает все возможное, чтобы обеспечить максимальную прозрачность и отчетность по поставкам вооружения.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью «Голосу Америки».

По ее словам, Украина отчитывается о том, как использует средства и оружие не только Пентагону и Белому дому, но и перед Конгрессом.

«Это была инициатива украинской стороны. Когда нам начали выделять первые транши именно для украинского бюджета, мы сразу, как только эти средства обменивались на гривны и тратились, предоставляли полную отчетность. Не только в администрацию США, USAID и Всемирный банк, через чей счет Эти средства заходят. Эту же отчетность мы отправляем Конгрессу – отдельно от себя это делает и Всемирный банк», - отметила Маркарова.

Она отмечает, что Украина готова показывать всем партнерам, предоставляющим вооружение, как его используют на местах.

«Мы благодарны нашим партнерам за всю оказываемую помощь - и понимаем, что прозрачность в использовании - это залог того, чтобы эта помощь продолжала оказываться».

Посол добавляет, что не помнит такого уровня сотрудничества, понимания и взаимной прозрачности, как есть сейчас с США. А обмен информацией происходит ежедневно.

Напомним, спецслужбы россии активизировали деятельность в странах восточной Европы. Агенты страны-оккупанта получили задачу выявлять и отслеживать маршруты, по которым идет поставка оружия в Украину.