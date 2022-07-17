Германия вводит в работу 16 электростанций на угле и нефти из-за сокращения поставок энергоносителей из рф

Германия возобновляет работу 16 неактивных электростанций на угле и нефти и продлит срок эксплуатации еще 11 электростанций, работающих на ископаемом топливе.

Об этом в видеообращении в субботу, 16 июля, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает DW.

Такой шаг вызван сокращением поставок энергоносителей из россии из-за войны, которую она развязала против Украины, объяснил канцлер.

В видеообращении Шольц заверил, что это временный шаг, и Германия не намерена отказываться от долгосрочных целей в сфере защиты климата, несмотря на угрозу энергетического кризиса.

«Досадно, что из-за нападения россии на Украину нам приходится на время задействовать некоторые электростанции, которые мы уже отключили. Наша цель остается неизменной – мы хотим быть одной из первых промышленно развитых стран, достигшей углеродной нейтральности», – сказал Шольц.

Он подчеркнул, что планы Германии достичь этого показателя к 2045 году не изменились.

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок исключила смягчение санкций против россии.