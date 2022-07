Китай продает россии товары, необходимые кремлю для продолжения войны в Украине - The Wall Street Journal

По данным СМИ, Китай поставляет россии товары, которые нужны кремлю для продолжения полномасштабной войны против Украины. Речь идет, в частности, о микрочипах, оксиде алюминия и других товарах двойного назначения. Такие действия КНР подрывают усилия Запада по изнурению военной мощи рф.

Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal, пишут Буквы.

По данным китайской таможни, за первые 5 месяцев 2022 года поставки микросхем из КНР в рф выросли более чем вдвое – до 50 миллионов долларов по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, вырос также экспорт печатных схем, а объем экспорта оксида алюминия – важного материала для изготовления оружия и аэрокосмической промышленности – в 400 раз превысил показатели 2021 года.

Рост стоимости экспорта этих товаров можно объяснить инфляцией. Однако данные указывают на то, что многие китайские продавцы техники продолжают сотрудничать с россией, несмотря на контроль США.

Китайский экспорт, сравнительно небольшой, вызывает у чиновников Соединенных Штатов беспокойство. В июне министерство торговли США добавило 5 китайских электронных компаний в торговый черный список, за то, что они якобы помогали оборонной отрасли россии как к полномасштабному вторжению россии в Украину, так и после.

"Начиная с 24 февраля наше правительство и наше национальное руководство четко заявили, что Китай не должен оказывать материальную, экономическую и военную поддержку россии в этой войне", - заявил на прошлой неделе Николас Бернс, посол США в Китае.

В письменном ответе министерство торговли США заявило, что, хотя оно не верит в то, что Китай пытался систематически уклониться от экспортного контроля США по отношению к россии, министерство внимательно следит за торговлей между странами и « без колебаний применит все наши правовые и регуляторные инструменты против стороны, оказывающих поддержку российским войскам » .

Китайско-российская торговля чипами и другими компонентами с потенциальным военным применением включает как небольшие частные компании, так и разветвленные государственные предприятия. Из-за неполных данных и сложных сетей дочерних компаний и посредников трудно отследить всю деятельность.

В то же время официальный Китай отрицает поставки россии запрещенных товаров. Более того, в Пекине жалуются, что общий экспорт из КНР в россию существенно упал, поскольку китайские компании опасаются реакции США.

В целом, поддержка Китая критически важна для москвы. Доходы от нефти и газа составляют значительную долю российской экономики. В то время как такие европейские страны, в частности Германия, стремятся сократить закупки российских энергоресурсов, президент россии владимир путин отметил важность продажи гораздо большего количества энергии Китая и другим странам Азии в будущем.

Исследователи вашингтонской некоммерческой организации C4ADS, отслеживающей угрозы безопасности, изучали торговлю между российскими оборонными фирмами и конгломератом China Poly Group, контролируемым центральным правительством Китая.

Среди дочерних компаний Poly ключевые китайские производители оружия и экспортеры стрелкового оружия, ракетных технологий и недавно лазерных технологий противодронов.

В период с 2014 по январь 2022 года исследовательница C4ADS Наоми Гарсия идентифицировала 281 ранее неразглашенную партию так называемых товаров двойного назначения от дочерних компаний Poly до российских оборонных организаций, о чем она написала в недавно опубликованном отчете.

В одной из последних поставок в конце января, согласно исследованию, Poly Technologies отправила части антенн подсанкционной российской оборонной компании «Алмаз-Антей» .

В то же время Гарсия отметила, что она не обнаружила поставки Poly российским оборонным компаниям после начала вторжения в Украину в конце февраля.

Российские таможенные записи, проверенные C4ADS, свидетельствуют, что части антенны специально предназначены для использования в радаре, являющемся частью передовой российской зенитно-ракетной системы С-400. Российские СМИ со ссылкой на Министерство обороны заявили, что система С-400 использовалась во время войны в Украине.

«Poly Technologies, несомненно, способствует приобретению российским правительством частей ракетной системы», - сказала Гарсия.

В январе Государственный департамент США наложил санкции на компанию Poly Technologies за участие в распространении ракетных технологий. Представитель Государственного департамента заявил, что санкции связаны с передачей компанией технологий баллистических ракет в другую страну, но не назвал, в какую страну.

В компании Poly Technologies не ответили на запрос о комментариях, а представитель прессслужбы Poly положил трубку, когда спросили о работе компании с россией. Также никаких комментариев не дают в «Алмаз-Антее» , минэкономразвитии и минпромторге россии.

Кроме радиолокационных компонентов и полупроводников, китайские экспортеры также помогли восполнить пробел в базовых материалах, которые россии запрещено поставлять в другие страны.

В марте Австралия запретила экспорт оксида алюминия и других сопутствующих продуктов, мотивируя их использованием в разработке оружия. С тех пор китайский экспорт оксида алюминия в россию резко возрос, достигнув 153 000 метрических тонн в мае, согласно данным китайской таможни, по сравнению с 227 метрическими тоннами в том же месяце прошлого года.

В отличие от государственного конгломерата Poly, китайские компании, недавно подвергшиеся санкциям министерство торговли США, являются небольшими частными дистрибьюторами аппаратного обеспечения из Гонконга и южной китайской провинции Гуандун. Хотя сведений о размерах бизнеса, который они ведут с россией, относительно мало, некоторые из названных США компаний открыто рекламировали свою работу в оборонной сфере.

Одна из фирм, Winninc Electronics Co., ранее заявила на своем вебсайте, что является ведущим дистрибьютором «производителей промышленной, военной, аэрокосмической и бытовой электроники по всему миру». Однако спустя некоторое время это сообщение было удалено.

Еще одна из целевых компаний, Sinno Electronics Co., также недавно заявляла на своем вебсайте, что она была «партнером по сотрудничеству» публичных американских производителей оборудования, в частности Texas Instruments Inc. и Analog Devices Inc.

Компания Texas Instruments не ответила на запросы о комментариях, а Analog Devices заявила, что не является партнером Sinno. В компании добавили, что отдали приказ своим дистрибьюторам прекратить сотрудничество с компанией после решения министерства торговли США внести Sinno Electronics Co в черный список.

Мария Шагина, эксперт по санкциям против россии из Международного института стратегических исследований в Берлине, сказала, что последние действия против китайских компаний, похоже, имели целью показать, что угрозы США достоверны, особенно учитывая, как небольшие компании могут лучше обходить экспорт.