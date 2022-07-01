«В позе фламинго»: В Японии разработали вертикальные капсулы для сна на работе

Японские мебельные корпорации Itoki Corp. и Koyoju Gohan KK разработали вертикальные «ящики для сна», в которых офисные работники могут отдыхать в перерывах или если сильно устали.

Об этом пишет Bloomberg.

Агентство пишет, что слишком долгие рабочие смены — это известная проблема в Японии, в стране даже есть срок, когда люди спят в течение дня, чтобы выдержать полную смену, — «инемури».

«В Японии есть много людей, которые на некоторое время запираются в ванной комнате, что, по моему мнению, не здорово. Лучше спать в удобном месте», — сказал Саэко Кавасима, директор по коммуникациям Itoki.

Пользователь «ящика для сна» будет спать как фламинго - стоя. Начальная конструкция была разработана таким образом, чтобы голова, колени и спина имели удобную поддержку и человек не упал. Благодаря исследованиям, указывающим на то, что возобновляемый отдых повышает производительность, эта новая разработка может побуждать сотрудников в Японии коротко дремать в течение дня. При этом цена изделия пока неизвестна.