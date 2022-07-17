ОПЗЖ и еще несколько пророссийских партий обжалуют свой запрет

Несколько пророссийских партий, деятельность которых в Украине запретил суд, подали апелляционные жалобы, в частности - «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюска в эфире национального телемарафона 17 июля

— Несколько партий подали апелляционные жалобы, например самая мощная из тех, которые запретил суд первой инстанции, - ОПЗЖ. Они подали апелляцию и мы ожидаем в ближайшее время ее рассмотрения в кассационном суде. Но мы настроены оптимистично, рассчитываем на честное и прозрачное правосудие, безусловно, будем информировать общество о результатах рассмотрения апелляционной жалобы, - сообщил он.

Малюська отметил, что процесс продолжается, несколько партий, очевидно, подавать апелляции не будут. Полную картину Минюст ожидает увидеть до конца июля.

— До конца лета будем иметь раскладку по партиям, их активам, кто самый богатый (из партий), кто самый бедный, и сколько средств получит государство в результате их запрета, - добавил министр.

По словам Малюськи, чемпионом пока выглядит Коммунистическая партия Украины, которая имеет очень много недвижимости.