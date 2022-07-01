Хорватия не согласовала частный визит президента Сербии – это вызвало дипломатический скандал между странами

Хорватия отказала президенту Сербии Александру Вучичу в частном визите в хорватские города Ясеновац и Пакрац, после чего Белград пригрозил ответными мерами.

Об этом сообщает «Европейская правда».

По данным источников хорватского издания Jutarnji List, Вучич связался с главой сербской партии Хорватии SDSS Милорадом Пуповацем, и сказал ему, что планирует частный визит в Ясеновац, где во время Второй мировой войны был нацистский концентрационный лагерь.

Вучич якобы сообщил Пуповацу, что едет с частным визитом в Хорватию и, если сочтет это нужным, может сообщить правительству Хорватии. Лидер SDSS якобы сообщил премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу о поездке Вучича, но официальный Загреб ее не согласовал.

По мнению источника Jutarnji List, близкого к правительству в Загребе, целью визита Вучича было спровоцировать хорватскую сторону накануне годовщины военной операции «Буря», чтобы президент Сербии мог сыграть роль жертвы для своих избирателей.

– Он не придерживался ни одного протокола, хотел сделать все без процедур и правил дипломатических отношений. Он хотел со своими телевизионщиками пересечь хорватскую границу и делать здесь, что ему вздумается. Но премьер-министр Пленкович и правительство четко сказали «нет». Мы независимое государство, член ЕС и НАТО, и он не может делать, что хочет. Политика Сербского мира в Хорватии не сработает, - цитирует издание анонимного собеседника журналистов из правительства Хорватии.

Как сообщает сербское издание Novosti, в Сербии резко отреагировали на отказ Вучичу в визите. Так, премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала событие «самым большим скандалом в современной истории» и сравнила его с запретом президенту Израиля посещать Аушвиц.

Министр внутренних дел страны Александар Вулин заявил, что с сегодняшнего дня все официальные лица Хорватии, все владельцы официальных или дипломатических паспортов должны будут отдельно сообщать и обосновывать свой визит или проезд через Сербию и будут помещены под особый режим контроля.

Сам Вучич, по данным сербских СМИ, объявит о ответных мерах Сербии в понедельник в 18:00 по местному времени.

Напомним, Президент Сербии Александр Вучич заявил, что считает политическим решение Европейского Союза предоставить Украине статус кандидата на вступление.