Зеленский объяснил, почему отстранил Венедиктову и Баканова – из-за предателей в прокуратуре и СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отстранение генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова количеством предателей среди прокуроров и сотрудников СБУ.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

- По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 уголовных производствах соответствующим лицам поставлено в известность о подозрении. В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства.