В ОП заявили, что об увольнении Баканова и Венедиктовой речь пока не идет - ведомства ожидают проверки

Речь об увольнении Генерального прокурора Ирины Венедиктовой и Главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова с занимаемых должностей пока не идет, ожидаются проверки.

Об этом сообщил замглавы Офиса Президента Андрей Смирнов в эфире национального телемарафона.

По его словам, на данный момент говорится только об отстранении.

«Сейчас речь об увольнении этих двух должностных лиц речь пока не идет. Будут проведены служебные проверки и расследования. По результатам этих проверок президентом будет принято решение о необходимости внесения в парламент представления о предоставлении согласия на увольнение генпрокурора или невнесение. То же касается и главы СБУ», — пояснил он.

Смирнов добавил, что решение Зеленского об отстранении глав двух ведомств связано с тем, что Президент и общество «достаточно долго ждали более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих органов по очищению коллаборантов и государственных изменников».

Замглавы ОПУ напомнил, что на шестом месяце войны почти еженедельно в этих правоохранительных органах продолжают выявлять коллаборантов.

«Чтобы предотвратить потенциальное влияние этих двух должностных лиц на уголовные производства, которые расследуются в отношении работников СБУ, подозреваемых в сотрудничестве со страной-агрессором, и то же касается прокуратуры, президентом были приняты соответствующие решения об отстранении от должности», — сказал он.

Смирнов также допустил, что по результатам проверок Венедиктова и Баканов могут сохранить свои должности, но все зависит от решения Зеленского.