«Непрофессионализм – это путь к коррупции»: Нардеп Гайду просит правительство скоординировать работу Госпродпотребслужбы после подозрения руководства в хищении денег

В парламентском комитете по вопросам аграрной и земельной политики отреагировали на обыски СБУ в Госпродпотребслужбе.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

Как известно, руководителей Госпродслужбы разоблачили на растрате почти 2,5 миллиона гривен государственных средств. Исполняющему обязанности руководителя Госпродпотребслужбы, его заместителю, двум руководителям подразделений, одному бывшему работнику государственного учреждения и частному предпринимателю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины («Расход имущества путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупном размере») и ч. 2 ст. 366 («Служебный подлог, повлекший тяжкие последствия») УК Украины.

Депутаты выразили недоверие заместителю главы ГППС, на которого временно возложены обязанности руководителя главы ведомства. Отметим, что, по данным СБУ, может идти речь о незаконной схеме использования руководством службы более 650 миллионов гривен из государственного бюджета.

«Мы не раз говорили о непрофессионализме представителей службы. Как оказалось, это путь к коррупции, – отметил председатель комитета, народный депутат Александр Гайду. – Если в таких действиях подозревают руководство службы, тогда чего можем ожидать от региональных руководителей? Уверен: дерибанить государственные средства и в то же время сдерживать развитие агроотрасли – это преступление, требующее тщательного расследования и наказания. Оценку этим действиям дадут правоохранители и суд.

Также комитет принял решение повторно обратиться к премьер-министру с просьбой определить координацию работы Госпродпотребслужбы через Мингарополитики.

По словам Александра Гайду, это будет способствовать улучшению работы ГППС и аграриев.