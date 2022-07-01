Зеленский назначил исполняющего обязанности главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил исполнять обязанности главы СБУ первому заместителю Баканова Василию Малюку.

Об этом свидетельствует президентский указ №504/2022.

«Первому заместителю Главы Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности Главы Службы безопасности Украины», – сказано в документе.

Справка: 39-летний Василий Малюк стал первым замглавы СБУ 3 марта 2022 года. До этого занимал должность заместителя Министра внутренних дел (с 16 февраля по 2 марта 2022).

С 13 марта 2020 по 26 июля 2021 года был начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Малюк начал службу в региональных управлениях СБУ с 2001 года. Он занимал должности от оперуполномоченного до заместителя начальника управления — начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

25 марта 2022 года Василию Малюку присвоено звание бригадного генерала.

Как известно, 17 июля Зеленский отстранил с должностей Генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главу СБУ Ивана Баканова из-за большого количества предателей среди прокуроров и сотрудников СБУ. Позже в Офисе Президента заявили, что об увольнении Баканова и Венедиктовой речь пока не идет, но ведомства ожидают проверки.