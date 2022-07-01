«Все нужно положить на бумагу»: Кулеба рассказал, что переговоры по разблокированию портов находятся на финальной стадии

Переговоры по разблокированию украинских портов находятся в финальной стадии.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Forbes, опубликованном в понедельник, 18 июля.

«Политически понимаем рамку. Осталось решить вопросы, связанные с логистикой и сохранностью. Вчера делегации и переговорные команды в значительной степени сняли эти вопросы. Теперь это все нужно положить на бумагу», – заявил он.

При этом Кулеба подчеркнул, что Украина не согласится ни на одно решение, которое будет оставлять какую-либо щель для возможности фронтальной атаки на украинские порты с моря со стороны российской федерации.

Глава МИД заявил, что видит лишь один аргумент, почему путин согласится на разблокировку портов.

«Это его стремление показать странам, которые придерживаются нейтральности или больше склоняются к российской позиции по отношению к войне (в Африке, Азии), которую он спас от голода, от роста цен на продукты питания. В остальном я не понимаю, зачем ему это может потребоваться. Соглашаясь на разблокирование украинских портов, он подрывает собственные усилия по подавлению украинской экономики», - добавил он.

Кулеба предположил, что у путина сейчас на одной чаше весов – репутация россии для стран Азии и Африки, а на другой – нежелание дать Украине заработать.