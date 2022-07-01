В ВСУ введут унифицированную женскую военную форму

У женщин в украинской армии появится унифицированная женская военная форма. Ее разработкой занимаются волонтеры двух инициативных групп.

Об этом сообщает BBC News Украина со ссылкой на Минобороны.

Идея производства женской военной формы появилась после многочисленных запросов от защитниц, сейчас воюющих на передовой. Мужские размеры и фасоны одежды не соответствуют женским.

«Женщинам приходится перешивать форму или приспособить ее булавками и тактическим ремнем в полевых условиях. Это неудобно и нефункционально», – отмечают инициаторы проекта.

Первую партию брюк, кителей и тактического белья уже на этой неделе передадут защитницам на безвозмездной основе для того, чтобы протестировать и убедиться, что форма функциональна и удобна.

По состоянию на сегодняшний день, около 57 тысяч женщин, служащих в ВСУ, используют мужскую форму, в том числе мужское нижнее белье и обувь больших размеров.