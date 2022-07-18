Глава МИД Кулеба заявил, что переговоры с россией возможны «только после ее поражения на поле битвы»

Переговоры с россией возможны «только после ее поражения на поле битвы».
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.
«Статус мирных переговоров – это удар по Виннице, удар по Николаеву, удары по Харькову, другим городам и штурмовые действия россиян на востоке Украины», – отметил Кулеба.
По его словам, россияне как мантру повторяют: «С 24 февраля наши цели остались неизменными, изменился лишь способ их достижения».
Каждым таким заявлением россияне демонстрирует не готовность к переговорам, а неизменность конечной цели данной операции – уничтожение Украины.
Переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте, подчеркнул министр.
«Я всем партнерам говорю простую вещь: за стол переговоров россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это снова будет язык ультиматумов», – отметил Кулеба.
По словам министра, президент Владимир Зеленский придерживается в этом вопросе принципиальной позиции.
«Он не исключает возможности переговоров, но сейчас для этого нет оснований, учитывая агрессивное поведение россии. Он очень четко прокоммуницировал это с лидерами намекавших на переговоры стран. И те тоже перестали говорить об этом», – сказал Кулеба.