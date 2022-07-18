Глава МИД Кулеба заявил, что переговоры с россией возможны «только после ее поражения на поле битвы»

Переговоры с россией возможны «только после ее поражения на поле битвы».

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.

«Статус мирных переговоров – это удар по Виннице, удар по Николаеву, удары по Харькову, другим городам и штурмовые действия россиян на востоке Украины», – отметил Кулеба.

По его словам, россияне как мантру повторяют: «С 24 февраля наши цели остались неизменными, изменился лишь способ их достижения».

Каждым таким заявлением россияне демонстрирует не готовность к переговорам, а неизменность конечной цели данной операции – уничтожение Украины.

Переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте, подчеркнул министр.

«Я всем партнерам говорю простую вещь: за стол переговоров россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это снова будет язык ультиматумов», – отметил Кулеба.

По словам министра, президент Владимир Зеленский придерживается в этом вопросе принципиальной позиции.