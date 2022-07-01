«Нам удалось стабилизировать ситуацию на фронте. Она сложная, но контролируемая», - Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что украинской армии удалось стабилизировать ситуацию на фронте.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Залужный провел беседу с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке. Нам удалось стабилизировать ситуацию. Она сложная, напряженная, но полностью контролируемая. Важным фактором, способствовавшим удержанию нами оборонных рубежей и позиций, является своевременное прибытие М142 HIMARS, наносящих прицельных ударов по вражеским пунктам управления, складам хранения боеприпасов и топлива», - заявил Залужный.

Накануне заседания Контактной группы по обороне Украины он с генералом Милли синхронизировал запросы украинской стороны.