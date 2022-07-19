В Госдепе заявили, что наблюдают за чисткой в СБУ и ОГП, на обмен разведданными смена кадров не повлияет

Соединенным Штатам Америки известно о последних кадровых решениях украинской власти в СБУ и в Офисе Генпрокурора и они будут «тщательно следить» за ситуацией, но на обмен информацией, в том числе разведывательной, это не повлияет.

Об этом на брифинге в понедельник заявил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

– Что касается новостей, которые мы слышали из Киева, то нам известно о сообщениях (о кадровых решениях), и мы продолжим тщательно следить за ситуацией. Мы ежедневно на связи с нашими украинскими партнерами, – отметил Прайс.

Он добавил, что США в своих отношениях с Украиной «вкладывались в институции, а не конкретных лиц», поэтому уверены, что смогут наладить контакт и с новым главой Офиса Генерального прокурора.

– Мы занимаем проактивную позицию относительно информации, которой делимся с украинскими партнерами, чтобы помочь им привлечь к ответственности тех, кто, возможно, совершил военные преступления и другие зверства... Часто речь идет не о конфиденциальной информации, – сказал Прайс.

– Многое из того, что мы передаем Офису Генерального прокурора на рутинной основе, является информацией из открытых источников. Да, мы обмениваемся с нашими украинскими коллегами и разведданными, и продолжим это делать дальше. Это важный элемент нашей помощи Украине, который помогает ей обороняться, – подытожил он.

Напомним, что ранее Зеленский устранил Ивана Баканова с должности главы СБУ. Зеленский объяснил такой шаг, как и отстранение генпрокурора Ирины Венедиктовой, тем, что в рядах сотрудников СБУ и прокуратуры обнаружили около 60 предателей, работавших на оккупантов.

Позже Зеленский заявил, что в СБУ проходит кадровая ревизия – уволят 28 офицеров разного уровня.