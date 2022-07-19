«Моя очередь говорить в США об украинских потребностях»: Зеленская отправилась в США с рабочим визитом

Первая леди Елена Зеленская встретилась с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне и проведет переговоры с американской первой леди Джилл Байден.

Об этом она сообщила в Facebook.

По ее словам, она прибыла в Вашингтон по приглашению Джилл Байден, которая посещала Украину в мае и лично общалась с украинцами, пострадавшими от полномасштабного вторжения россии.

«Теперь моя очередь говорить в США об украинских потребностях в нашем сопротивлении и борьбе с агрессором. Уже встретилась с Госсекретарем Энтони Блинкеном. Его позиция неизменна, цитирую: «суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Путин»,– заявила Зеленская.

Также Зеленская обсудила проблемы Украины с главой Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр.

«Когда в 2014 году россия захватила Крым, ссылаясь на так называемый референдум, именно Саманта Пауэр, тогда представитель США в ООН, обратилась к российскому представителю (одиозному Чуркину) и дала свою знаменитую и правильную оценку: «Вор может украсть собственность, но это не дает ему право владеть этой собственностью». Сегодня госпожа Саманта возглавляет Агентство США по международному развитию (USAID) и продолжает называть вещи своими именами. Она свидетельствует, что агрессор превращает продовольствие и глобальный голод в оружие, используемое в войне против Украины. Была рада увидеться с нашим большим другом, госпожой Самантой, особенно в контексте того, что именно ее ведомство, USAID, – один из основных партнеров Украины по гуманитарным вопросам. В частности, речь идет и о психологической помощи в рамках нашей Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки. Вместе должны вернуть украинцам силы и силы жить, украденные тем же вором, о котором Саманта Пауэр так правильно говорила в 2014-м», – рассказала Елена Зеленская.

Еще Елена Зеленская в Вашингтоне посетила Мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине, где встретилась с украинской общиной.

«Посещая это место, которое так восходит к нашему трагическому настоящему, где россия пытается в который раз уничтожить Украину, я получила настоящий лучик света – встречу с украинской общиной в США. Это люди, которые и в тысячах километрах от родины помнят, кто они, знающие язык, которые в первых рядах, по-волонтерски, отозвались на русское нападение и бросились помогать родине и соотечественникам. Перефразируя известную притчу: когда колосья держатся вместе, их не подкосить и не сломать», – отметила она.

Также Зеленская выступит перед Конгрессом США в среду, 20 июля.