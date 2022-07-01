Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Венедиктовой

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект документа об уходе Ирины Венедиктовой с должности Генерального прокурора.
Проект постановления №7567 зарегистрировали на сайте парламента 19 июля.
Как известно, Зеленский отстранил Венедиктову и возложил обязанности руководителя ОГП на ее заместителя Алексея Симоненко.
Также Президент Украины отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова, а впоследствии стало известно, что глава государства предложил Верховной Раде его уволить.
Зеленский объяснил, что указы по Баканову и Венедиктовой связаны с массовыми фактами государственной измены и коллаборационной деятельности со стороны сотрудников органов СБУ и прокуратуры.