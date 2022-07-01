Зеленский уволил замглавы СБУ и сменил начальников в ряде областных управлений

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Горбенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины, а также сменил начальников УСБУ в нескольких областях.

Об этом свидетельствуют соответствующие президентские указы от 19 июля.

Также Президент Украины уволил с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области Руслана Григоренко, а вместо него на должность назначил Эдуарда Федорова.

Ведомство в Харьковской области возглавил Александр Куць.

УСБУ в Днепропетровской области покинул Владимир Краснянский, а его кресло занял Сергей Лысак, которого перевели с Житомирской области.

С должности начальника Управления Службы безопасности Украины Закарпатской области уволен Иван Рудницкий и назначен на аналогичную должность в Полтавской области.

С УСБУ в Полтавской области уволен Евгений Борзилов и другим указом назначен в УСБУ Закарпатья.

Напомним, что ранее Зеленский устранил Ивана Баканова с должности главы СБУ. Зеленский объяснил такой шаг, как и отстранение генпрокурора Ирины Венедиктовой, тем, что в рядах сотрудников СБУ и прокуратуры обнаружили около 60 предателей, работавших на оккупантов.

Позже Зеленский заявил, что в СБУ проходит кадровая ревизия – уволят 28 офицеров разного уровня.