«Надеюсь, что результаты работы следующих руководителей СБУ будут только лучше»: Баканов прокомментировал свое увольнение

Иван Баканов, комментируя свое увольнение с должности главы СБУ, заявил, что спецслужба – не политическая организация, а ведомство, которое должно заниматься делами. Он надеется, что следующие руководители улучшат работу СБУ.

Его заявление опубликовал пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Обычно, когда Глава Службы безопасности Украины уходит с должности, принято громко отчитываться о профессиональных достижениях. Я тоже мог бы прибегнуть к такой практике – результаты есть и их немало. Однако с самого первого дня в Службе я исповедовал другой принцип – реальные дела не нуждаются в словесной помощи. Особенно в спецслужбе. Ибо результат – самодостаточная величина, которая не зависит от каких-либо субъективных оценок. Политических интриг и других предпосылок. Тем более в такой сверхчувствительной сфере как государственная безопасность. СБУ – не политическая структура, а ее глава – не политик. Мы занимались делами, а не пиаром. Строили максимально прозрачные отношения с обществом, немало знающим о достижениях Службы за последние 3 года», – заявил он.

Баканов отметил, что не все задуманное удалось сделать, а также о наличии просчетов, которые нужно проанализировать отдельно.

Еще он сказал, что «сложно за несколько лет изменить систему, которая десятилетиями испытывала влияние сильного и коварного врага, обладающего неограниченными ресурсами». При этом он отмечает, что с начала полномасштабного вторжения рф СБУ показала возможность бороться с врагом.

«Я искренне благодарю за службу каждого честного и профессионального сотрудника СБУ. Я благодарен народу Украины за доверие в течение трех лет. И надеюсь, что результаты работы следующих руководителей СБУ будут только лучше. И напоследок: сейчас, когда каждый день гибнут самые преданные сыновья и дочери Украины, когда российские ракеты убивают наших детей и выжигают украинский хлеб – не следует забывать о единстве. И нашу силу в ней. Мы должны совместно и уверенно двигаться к нашей единственной цели – победе над врагом! Ибо за нами Правда. И с нами Бог. Слава Украине! Смерть врагам», – подытожил Баканов.

Напомним, что Зеленский отстранил Ивана Баканова с должности главы СБУ. Зеленский объяснил такой шаг, как и отстранение генпрокурора Ирины Венедиктовой, тем, что в рядах сотрудников СБУ и прокуратуры обнаружили около 60 предателей, работавших на оккупантов.

Позже Зеленский заявил, что в СБУ проходит кадровая ревизия – уволят 28 офицеров разного уровня.