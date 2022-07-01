Нардепы уволили Баканова и Венедиктову

Верховная Рада 19 июля уволила Ивана Баканова и Ирину Венедиктову с должностей главы СБУ и Генерального прокурора Украины.

Увольнение Баканова поддержали 265 депутатов.

Баканова во время рассмотрения вопроса в зале не было. Вопрос назначения нового главы СБУ на сегодняшнее заседание не выносили.

Увольнение Генпрокурора поддержали 264 народных депутата.

Венедиктова присутствовала на заседании профильного комитета и заседании парламента.

Напомним, что Зеленский отстранил Ивана Баканова с должности главы СБУ. Зеленский объяснил такой шаг, как и отстранение генпрокурора Ирины Венедиктовой, тем, что в рядах сотрудников СБУ и прокуратуры обнаружили около 60 предателей, работавших на оккупантов.

Позже Зеленский заявил, что в СБУ проходит кадровая ревизия – уволят 28 офицеров разного уровня.