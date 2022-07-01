Парламент назначил нового министра соцполитики

Верховная Рада 19 июля назначила Оксану Жолнович министром социальной политики.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

«В условиях полномасштабной войны количество граждан, нуждающихся в помощи и социальной защите государства, значительно возросло. Цель Правительства и Минцсополитики — поддержать каждого, кто в этом нуждается. Это приоритетная задача для нового руководителя министерства», – добавил Шмигаль.

Оксана Жолнович получила юридическое образование во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, где стала доцентом кафедры социального права.

Жолнович четыре раза баллотировалась в советы разных уровней — в Верховную Раду, Львовский городской и областной советы (от партии «Сила людей»), однако обратиться ей не удавалось.

С 2020 года она работала руководителем департамента социальной политики и здравоохранения Офиса Президента Украины, а в 2019-2021 годах также являлась советником министра социальной политики.

Напомним, что 18 июля Рада уволила Марину Лазебную с должности министра социальной политики.