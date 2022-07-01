Конкурсная комиссия утвердила победителя соревнования за должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Детектив НАБУ Александр Клименко утвержден победителем конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Заседание транслировалось на YouTube-канале конкурса на должности в САП.

Комиссия утвердила, что конкурс в САП выиграл Клименко, а второе место занял прокурор Офиса Генпрокурора Андрей Синюк, который должен стать его заместителем.

Теперь назначить Клименко руководителем САП может Генпрокурор. А уже новый глава САП должен назначить своего заместителя и руководителей департаментов.

Кандидатуру победителя на утверждение Генпрокурору планируют передать в течение трех рабочих дней после получения комиссией результатов проверки соответствия кандидата требованиям закона о предотвращении коррупции и доступа к гостайне.

В настоящее время исполняющим обязанности Генпрокурора после увольнения Ирины Венедиктовой является заместитель руководителя ОГП Алексей Симоненко.

Напомним, что Александр Клименко победил в конкурсе еще в декабре 2021 года, но результаты не были утверждены. Отметим, что назначение руководства антикоррупционных органов было одним из условий Евросоюза после того, как Украина приобрела статус кандидата. 17 июля Президент Украины Владимир Зеленский призвал комиссию утвердить результаты конкурса на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а Кабмин – запустить конкурс на избрание руководителя НАБУ.